Два трупа са открити в къща в центъра на Враца. В момента районът е отцепен от полиция и пожарна, а криминалисти разследват какво се е случило. Драмата се разиграва на ул. "Поп Сава Катрафилов" 22, която се намира на метри от Червения площад.



По-рано днес жена подала сигнал в полицията, че не е виждала съседите си от известно време. На адреса пристигнали екипи на аварийните служби, които разбили вратата на къщата и се натъкнали на зловеща гледка.



Обитателите на имота – възрастни мъж и жена, изглежда са мъртви от доста дълго, защото телата им са в напреднал стадий на разложение.



Починалите са брат и сестра. Те живеели заедно в къщата и по данни на съседи, имали психични отклонения.