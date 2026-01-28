ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
По-рано днес жена подала сигнал в полицията, че не е виждала съседите си от известно време. На адреса пристигнали екипи на аварийните служби, които разбили вратата на къщата и се натъкнали на зловеща гледка.
Обитателите на имота – възрастни мъж и жена, изглежда са мъртви от доста дълго, защото телата им са в напреднал стадий на разложение.
Починалите са брат и сестра. Те живеели заедно в къщата и по данни на съседи, имали психични отклонения, пише BulNews.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
Шефът на НЗОК: Бюджетът на Касата за 2025 г. беше приет с баланси...
13:59 / 28.01.2026
МС компенсира семейства с деца, които не са приети в детски гради...
14:57 / 28.01.2026
И Петър Чобанов отказа да стане служебен премиер
14:02 / 28.01.2026
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпит...
14:02 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS