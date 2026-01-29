ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дъжд, сняг и още едно неприятно явление в следващите 24 часа
Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, максималните в повечето места между 4° и 9°. За София минимална температура около 1°, а максималната ще бъде 4°.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 348
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Рая Назарян наказа пловдивски депутат с отстраняване
15:16 / 29.01.2026
Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
15:17 / 29.01.2026
Водещи юристи станаха жертва на измама
14:01 / 29.01.2026
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер
14:03 / 29.01.2026
Българите налитат на имоти в Халкидики
12:24 / 29.01.2026
Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга п...
12:36 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS