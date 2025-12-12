ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Драгомир Стойнев: За съжаление вървим с гордо вдигната глава към нов хаос
Автор: Илиана Пенова 12:41Коментари (1)422
©
БСП бе част от управлението в името на стабилността и прекратяване на хаоса. Отново в името на обществената стабилност правителството вчера подаде оставка и ние подкрепихме категорично това решение. За съжаление днес, слушайки сблъсъка между ГЕРБ и ПП-ДБ, виждам, че ние се връщаме с горделиво вдигнати глави към нов хаос.“ Това каза председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев от парламентарната трибуна преди гласуване на оставката на кабинета "Желязков".

Той изтъкна, че правителството е било необходимо в точния момент и министрите на БСП могат да гледат към хората с високо вдигнати глави, защото са си свършили работата в името на хората и на стабилността и България да върви по европейски път. Всеобща тайна е че и малко разклащане може да промени траекторията на България по този път.

Стойнев беше категоричен, че редовен бюджет трябва да има. Не толкова за успокоение на правителството на Желязков, което си отива, а по-скоро заради българските граждани, заради всичките социално слаби хора, които разчитат на бюджетни разходи и на социални помощи. "Удължен бюджет с една дванадесета не е решение, още повече че България е преминала през този етап“, заяви още Стойнев.

"Спиралата от избори, която вероятно предстои, ще ни покаже, че страната има нужда от бюджет. За да гарантираме на тези български граждани, социално слаби хора и хора на труда, че те няма да бъдат забравени. В крайна сметка ние сме тук, за да взимаме мъдрите решения", каза още Драгомир Стойнев.

Той предупреди, че ни чакат много трудни дни. "Сега под напора на емоцията прозират самодоволните лица на колегите от ПП-ДБ, които се виждат победители, оглавили недоволство. Те отказват да водят разговор, но разговори трябва да има. Ние трябва да сме отговорни към българските граждани, ако освен политици сме и държавници. В политиката няма място за обида", посочи Драгомир Стойнев. "Да не мислите че хората от протестите харесват много опозицията? И че сте някакви всенародни любимци? Хората просто изразяват политическата си апатия и към управляващи, и към опозиция. А в тези времена ние сме тези, които трябва

да вземаме решения, но решенията трябва да се вземат консенсусно", обърна се към ПП-ДБ социалистът .

Според него високомерието и политическото късогледство на тези, които смятат че са победители, или тези, които показват че са обидени водят до там, че няма да има разбирателство по този път. Че ще дойдат нови сили, които не желаят да носят отговорност, ще се появяват и изчезват от картата, които искат изцяло да променят пътя на страната.

Той припомни на Асен Василев, че се борят с един модел, който са подкрепили с промяната на Конституцията, след което са пили шампанско. "Хората отново ще бъдат излъгани, въпреки, че са протестирали с амбицията да се върви по нов път, а друг път освен европейския няма“, категоричен бе Стойнев. "Отговорността днес е на всички в парламента, на всички в триъгълника на властта. Защото той може да се превърне в Бермудски триъгълник за всяка една политическа сила и личност , която не се съобразява с хората. Исторически БСП е доказала, че може да се разделя с властта в името на най-високата ценност в тази държава – народът й", напомни Драгомир Стойнев.


Още по темата: общо новини по темата: 13
12.12.2025 Слави: Ние чалгарите имаме по 9 живота, аз моите още не съм ги изразходил
12.12.2025 Румен Радев с най-много служебни правителства
12.12.2025 Парламентът прие оставката на кабинета "Желязков"
12.12.2025 Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
11.12.2025 Мирчев: Ние сме в очакване да видим дали ще има реални стъпки от страна на президента
11.12.2025 Политолог: Това, че има оставка все още не означава, че правителството е паднало
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 6 мин.
0
 
 
Кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Слави: Ние чалгарите имаме по 9 живота, аз моите още не съм ги из...
13:05 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да сп...
12:02 / 12.12.2025
Задържаха полицейски шеф
11:50 / 12.12.2025
Андрей Райчев: На следващите избори ще гласуват 3.5 милиона души
12:12 / 12.12.2025
Здравният министър: Имунизации ще се извършват от педиатри след н...
11:47 / 12.12.2025
Сърбски наркобос осигурявал по 6000 лева месечна заплата на шофьо...
11:29 / 12.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: