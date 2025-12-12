ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драгомир Стойнев: За съжаление вървим с гордо вдигната глава към нов хаос
Той изтъкна, че правителството е било необходимо в точния момент и министрите на БСП могат да гледат към хората с високо вдигнати глави, защото са си свършили работата в името на хората и на стабилността и България да върви по европейски път. Всеобща тайна е че и малко разклащане може да промени траекторията на България по този път.
Стойнев беше категоричен, че редовен бюджет трябва да има. Не толкова за успокоение на правителството на Желязков, което си отива, а по-скоро заради българските граждани, заради всичките социално слаби хора, които разчитат на бюджетни разходи и на социални помощи. "Удължен бюджет с една дванадесета не е решение, още повече че България е преминала през този етап“, заяви още Стойнев.
"Спиралата от избори, която вероятно предстои, ще ни покаже, че страната има нужда от бюджет. За да гарантираме на тези български граждани, социално слаби хора и хора на труда, че те няма да бъдат забравени. В крайна сметка ние сме тук, за да взимаме мъдрите решения", каза още Драгомир Стойнев.
Той предупреди, че ни чакат много трудни дни. "Сега под напора на емоцията прозират самодоволните лица на колегите от ПП-ДБ, които се виждат победители, оглавили недоволство. Те отказват да водят разговор, но разговори трябва да има. Ние трябва да сме отговорни към българските граждани, ако освен политици сме и държавници. В политиката няма място за обида", посочи Драгомир Стойнев. "Да не мислите че хората от протестите харесват много опозицията? И че сте някакви всенародни любимци? Хората просто изразяват политическата си апатия и към управляващи, и към опозиция. А в тези времена ние сме тези, които трябва
да вземаме решения, но решенията трябва да се вземат консенсусно", обърна се към ПП-ДБ социалистът .
Според него високомерието и политическото късогледство на тези, които смятат че са победители, или тези, които показват че са обидени водят до там, че няма да има разбирателство по този път. Че ще дойдат нови сили, които не желаят да носят отговорност, ще се появяват и изчезват от картата, които искат изцяло да променят пътя на страната.
Той припомни на Асен Василев, че се борят с един модел, който са подкрепили с промяната на Конституцията, след което са пили шампанско. "Хората отново ще бъдат излъгани, въпреки, че са протестирали с амбицията да се върви по нов път, а друг път освен европейския няма“, категоричен бе Стойнев. "Отговорността днес е на всички в парламента, на всички в триъгълника на властта. Защото той може да се превърне в Бермудски триъгълник за всяка една политическа сила и личност , която не се съобразява с хората. Исторически БСП е доказала, че може да се разделя с властта в името на най-високата ценност в тази държава – народът й", напомни Драгомир Стойнев.
