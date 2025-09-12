© виж галерията Тече разглеждането на мерките на младежите, обвинени в нанасянето на побой над директора на ОДМВР - Русе. Пръв в Апелативния съд във Велико Търново бе доведен Жулиен Кязимов, предаде кореспондент на "Фокус". Днес състав на институцията гледа мерките за неотклонение на четирите момчета от Русе, които се разследват за нападение над директора на ОДМВР - Русе комисар Николай Кожухаров.



Двама от младежите са обвинени в побой и хулиганство, а другите двама са с повдигнати обвинения за хулиганство.



В Апвлативния съд, освен обвиняемите и техните защитници, дойдоха още близкк и приятели на момчетата, които отказаха коментар пред медиите. Тричленен състав с председател съдия Корнелия Колева гледа мерките.