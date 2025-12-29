ИЗПРАТИ НОВИНА
Доста изненадваща информация от ЕVN България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:25
©
Оперативните данни от диспечерския център на Електроразпределение Юг показват, че в периода 24 декември – 28 декември 2025 г. клиентите, присъединени към мрежата на електроразпределителното дружество, са консумирали общо 146 011 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези данни са по-ниски от стойностите за същия период на 2024 г., когато са консумирани 164 357 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 28 декември 2025 г., когато е достигнал 1 623 MW (мегавата). 

ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

- индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

- използва ли се в имота електроенергия за отопление

- външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

- брой помещения в жилището, които се отопляват

- състояние на жилищната сграда/имот - налице ли са енергийноефективни мерки

- вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.







