ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доста изненадваща информация от ЕVN България
Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 28 декември 2025 г., когато е достигнал 1 623 MW (мегавата).
ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:
- индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
- използва ли се в имота електроенергия за отопление
- външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
- брой помещения в жилището, които се отопляват
- състояние на жилищната сграда/имот - налице ли са енергийноефективни мерки
- вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Официално от НИМХ: Първите часове на 2026-та ще са ледени
21:26 / 29.12.2025
Затворен е пътят Велико Търново - Гурково, има загинали
21:31 / 29.12.2025
Мария Ботева: 449 са жертвите по пътищата у нас за изминалата год...
20:46 / 29.12.2025
До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки
21:09 / 29.12.2025
Внезапно и само на 53 си отиде един от най-титулуваните ни спорти...
19:08 / 29.12.2025
Ограничения и ремонти по магистралите
19:09 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS