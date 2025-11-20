ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Допълнителните почивни дни около Нова година ще намалят струпването на хора в банките при смяната на валутата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:35Коментари (0)513
©
Правителството реши 31 декември и 2 януари да бъдат неработни дни по изключение заради въвеждането на еврото. Мярката цели да улесни плавния преход от лев към евро и е била договорена още при подписването на меморандума за приемане на новата валута.

В студиото на "Лице в лице след новините“ по bTV темата коментира Жасмина Саръиванова, главен експерт "Социален диалог“ в Българската стопанска камара. Според нея, решението ще бъде полезно за цялото общество и ще намали риска от струпване на хора по банки и възможни технически проблеми.

"Ако първите дни на новата година бяха работни, много хора биха се струпали в банките, за да сменят левове в евро. Това може да доведе до опашки и технически сривове. С няколко почивни дни хората ще могат да извършат операциите през банкоматите, което прави прехода по-спокоен и дори психологически по-плавен“, коментира Саръиванова.

Бизнесът обаче проявява известни опасения заради извънредния труд, особено в непрекъсваемите производства. В същото време експертът напомня, че много работещи традиционно взимат отпуск по време на коледните и новогодишните празници, така че за голяма част от компаниите тази година е единичен случай.

Решението за допълнителните почивни дни е част от усилията за гладко преминаване към еврото и минимизиране на неудобствата за обществото и икономическите субекти.


Още по темата: общо новини по темата: 1410
20.11.2025 Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
19.11.2025 Приеха промяна заради въвеждането на еврото в България
19.11.2025 Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
19.11.2025 Експерт: За около 2 часа няма да можем да използваме карти и банкомати на тази дата
18.11.2025 Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотинки
17.11.2025 100 лева днес имат покупателна стойност от 60 лева отпреди пет години
предишна страница [ 1/235 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец е като годеж, но пра...
12:44 / 20.11.2025
Наша актриса: Уморих се и ми писна
12:52 / 20.11.2025
Предлагат летният сезон по Черноморието да започва от април
12:27 / 20.11.2025
Зловещо видео: Автомобил помита трудноподвижен пешеходец! 
12:04 / 20.11.2025
Автобусните превозвачи: Цените на билетите е възможно да скочат с...
11:22 / 20.11.2025
Делян Пеевски: Подкрепям коледните надбавки за пенсионерите да са...
11:22 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: