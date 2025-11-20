Допълнителните почивни дни около Нова година ще намалят струпването на хора в банките при смяната на валутата

© Правителството реши 31 декември и 2 януари да бъдат неработни дни по изключение заради въвеждането на еврото. Мярката цели да улесни плавния преход от лев към евро и е била договорена още при подписването на меморандума за приемане на новата валута.



В студиото на "Лице в лице след новините“ по bTV темата коментира Жасмина Саръиванова, главен експерт "Социален диалог“ в Българската стопанска камара. Според нея, решението ще бъде полезно за цялото общество и ще намали риска от струпване на хора по банки и възможни технически проблеми.



"Ако първите дни на новата година бяха работни, много хора биха се струпали в банките, за да сменят левове в евро. Това може да доведе до опашки и технически сривове. С няколко почивни дни хората ще могат да извършат операциите през банкоматите, което прави прехода по-спокоен и дори психологически по-плавен“, коментира Саръиванова.



Бизнесът обаче проявява известни опасения заради извънредния труд, особено в непрекъсваемите производства. В същото време експертът напомня, че много работещи традиционно взимат отпуск по време на коледните и новогодишните празници, така че за голяма част от компаниите тази година е единичен случай.



Решението за допълнителните почивни дни е част от усилията за гладко преминаване към еврото и минимизиране на неудобствата за обществото и икономическите субекти.