На 7 април 2026 г., в РУ – Смолян е образувано бързо производство срещу 23-годишен мъж от Севлиево за извършено престъпление в условията на домашно насилие. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията в Смолян.

Около 10:00 часа на същата дата в жилище в родопския град той е причинил лека телесна повреда на украинска гражданка, с която се намира във фактическо съпружеско съжителство чрез нанасяне на удари с юмруци и крака.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.