|Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим изводи
"Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока“, каза пред bTV доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.
По думите му разследващите са наясно с механизма на извършването на престъпленията, но остава висящ проблемът с мотивите.
"Това е ключовият въпрос – защо се е случило всичко това. Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората“, смята Иванов.
"Вчера тази пресконференция, вместо да прекрати до голяма степен спекулациите и интерпретациите, тя ги засили. Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е доц. Милен Иванов.
"Всеки е човек е свободен да чете и да интерпретира, както да вярва във всяка една философия или религия. В това няма нищо престъпно. Въпросът е дали практиките излизат извън границите на нормалното и дали не се превръщат в престъпно въздействие от страна на лидерите на дадена група към последователите. Тук вече трябва да се намеси ДАНС и е трябвало да имат някъде в досиетата си ясна концепция това престъпление ли е, или нормално философско течение", каза още доцентът.
Във връзка с твърденията на близка на един от убитите, че е видяла четири джипа да се качват към хижата, преди да се случи трагедията, доц. Милен Иванов коментира, че това не е доказан факт.
"Лесно може да се провери тази версия и предполагам, че разследващите ще работят. Да правим интерпретация според думите на един човек, ще ни доведе до някаква фикция, която не е рационална", смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР.
