ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
По негови думи в повечето случаи болни деца се хоспитализират, без да има нужда, защото "родителят няма желание да се занимава с детето у дома". Също така посочи, че това се случва навсякъде в страната. Той допълни, че така се и усвояват и клинични пътеки.
Мангъров каза още, че често, когато пациентите са хоспитализирани, на третия ден искат да се приберат, защото вече са разбрали какво трябва да правят за лечението на детето.
Той каза, че родителите трябва да следят за общото състояние на детето и дали има температура. Също така обясни, че антибиотик се прилага при бактериално усложнение, което обикновено се получава на 7-8 ден. Като преди това трябва да се направи преоценка на състоянието на детето, за да се прецени дали има нужда от такова лечение.
За препаратите срещу грип той посочи, че не са "панацея" и трябва да се прилагат в първите 24 часа. Също така дразнят стомаха, което води до повръщане при детето, а оттам – влизане в болница.
Детето, което е боледувало, може да отиде на училище, ако 2 дни не е вдигало температура, допълни той.
По повод онлайн измами с лекарства, в които е замесено неговото име, Мангъров каза, че не рекламира медикаменти за простата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 35
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиентка: Както беше два лева, сега е две евро
09:59 / 25.01.2026
Пиян българин подлуди самолета от Лондон за София
09:16 / 25.01.2026
Заради високите цени в Пловдив купувачите се насочват към по-малк...
07:50 / 25.01.2026
Януари го изпращаме със странни температури, скиорите плачат
21:16 / 24.01.2026
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
19:15 / 24.01.2026
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
19:11 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS