ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
Автор: Цоня Събчева 20:01Коментари (0)229
© Фокус
Очаквам държави като България да бъдат много по-големи привърженици на идеята за европейски център, който би могъл да обобщава и споделя разузнавателна информация, поради простата причина, че нашият собствен капацитет е ограничен. Големите европейски държави, които имат по-големи възможности да добиват такава информация, ще имат повече притеснения относно това с кого да я споделят и доколко тя ще бъде надеждно опазена. Това каза експертът по сигурност доц. Георги Цветков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Самостоятелната разузнавателна структура вероятно ще дублира вече съществуващ капацитет в дипломатическата служба на Европейския съюз, коментира той. "Тази структура няма амбицията самостоятелно да добива информация и да разполага със специални разузнавателни средства. По-скоро става въпрос за отдел, който ще получава информация от разузнавателните агенции на отделните европейски държави.“

Органът вероятно ще бъде под шапката на председателя на Европейския съюз, допълни доц. Цветков. "Въпросът е доколко може да се разчита, че това може да стане под шапката на Европейския съюз. Въпросът за разузнавателните служби е толкова чувствителен, колкото и въпросът за армиите. Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е Европейската комисия. Не виждам как това ще се случи в рамките на следващите 50 години. По същия начин стои и въпросът за добиването на разузнавателна информация“, коментира доц. Цветков.

Създаването на допълнителен отдел в Европейската комисия може да се случи само след финална санкция на държавите членки за това каква информация точно ще искат да споделят. "Малко вероятно е те да искат да споделят абсолютно всичко, което имат като информация. Нищо не им пречи и сега да го правят, просто имат съображения, които ги карат да поставят приоритет върху собствената си национална политика. Ключов въпрос при съюзното разпространение на информация е доколко държавите са в състояние технически, имат желание и възможности да съхраняват и разпространяват тази информация. Не във всички държави има еднакво разбиране за заплахите, свързани с разпространяването на информацията“, допълни експертът по сигурност.


Още по темата: общо новини по темата: 41
09.11.2025 »
24.10.2025 »
24.09.2025 »
14.09.2025 »
12.09.2025 »
07.09.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
20:05 / 11.11.2025
Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили
19:53 / 11.11.2025
Плащания в брой над 10 000 евро ще бъдат забранени
19:43 / 11.11.2025
Ценовият абсурд е факт! Изкупуват се за стотинки, но стигат левче...
19:11 / 11.11.2025
Близо 200 000 човека подписаха петицията за кучето Мая!
18:56 / 11.11.2025
Meteo Balkans: В края на ноември у нас навлизат студени въздушни ...
18:35 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Колективната отбрана на Европа
51-ото Народно събрание
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: