ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
Самостоятелната разузнавателна структура вероятно ще дублира вече съществуващ капацитет в дипломатическата служба на Европейския съюз, коментира той. "Тази структура няма амбицията самостоятелно да добива информация и да разполага със специални разузнавателни средства. По-скоро става въпрос за отдел, който ще получава информация от разузнавателните агенции на отделните европейски държави.“
Органът вероятно ще бъде под шапката на председателя на Европейския съюз, допълни доц. Цветков. "Въпросът е доколко може да се разчита, че това може да стане под шапката на Европейския съюз. Въпросът за разузнавателните служби е толкова чувствителен, колкото и въпросът за армиите. Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е Европейската комисия. Не виждам как това ще се случи в рамките на следващите 50 години. По същия начин стои и въпросът за добиването на разузнавателна информация“, коментира доц. Цветков.
Създаването на допълнителен отдел в Европейската комисия може да се случи само след финална санкция на държавите членки за това каква информация точно ще искат да споделят. "Малко вероятно е те да искат да споделят абсолютно всичко, което имат като информация. Нищо не им пречи и сега да го правят, просто имат съображения, които ги карат да поставят приоритет върху собствената си национална политика. Ключов въпрос при съюзното разпространение на информация е доколко държавите са в състояние технически, имат желание и възможности да съхраняват и разпространяват тази информация. Не във всички държави има еднакво разбиране за заплахите, свързани с разпространяването на информацията“, допълни експертът по сигурност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 41
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
20:05 / 11.11.2025
Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили
19:53 / 11.11.2025
Плащания в брой над 10 000 евро ще бъдат забранени
19:43 / 11.11.2025
Ценовият абсурд е факт! Изкупуват се за стотинки, но стигат левче...
19:11 / 11.11.2025
Близо 200 000 човека подписаха петицията за кучето Мая!
18:56 / 11.11.2025
Meteo Balkans: В края на ноември у нас навлизат студени въздушни ...
18:35 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS