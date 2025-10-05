Доц. Димитров за "Елените": Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост

© bTV Заради опасността от нов потоп общините по Южното Черноморие - с извънредни мерки. Продължават и огледите в комплекса "Елените" - само природата ли е виновна за трагедията, взела четири живота.



Пълно лазерно сканиране на курорта "Елените" направиха учени от БАН. Целта - да се установят причините и механизмите, довели до тежкия инцидент.



"Ще го кажа като гражданин - това е комбинация между алчност и глупост. Начинът, по който е усвоено това пространство. Погледнете, това са старите къщите по оригиналния план на "Елените". Направени са високо. Над дерето. Тук нищо не е имало. Това тук е построено посредните 15-20 години. Има експерти, които да подписали, изготвили проекти и издавали разрешително“, каза доц. Стелиян Димитров - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" пред bTV.



"На мен ми изглежда, че някой е положил доста усилия да спечели пари, по друг начин не мога да го обясня. Сега дали там е имало река или не е имало ще се обследва. По първоначални данни от МОСВ там няма река, но е водосбор“, коментира Иван Иванов- министър на регионалното развитие и благоустройството.



От община Несебър обясниха, че правят допълнителни огледи и концентират усилия да няма нови поражения.



"Изчистили сме коритата на река Бяла, Хаджийска и всички конализации в урбанизираните територии. Днес превантивно пак сме почнали", каза Николай Димитров – кмет на община Несебър.



Областният управител на Бургас е разпоредил денонощни дежурства.



"Хората да нощуват на 2 етаж, ако нямат такава възможност да се преместят 2 дни при близките си превантивно, защото отново дават много валежи“, каза областният управител Владимир Крумов.



В Царево извършиха обход на всички критични реки и дерета, запушени от пороя в петък.



"Според мен освен щетите, които ще възстановяваме този път и общината и държавата трябва да обърне много сериозен поглед към цялостна реконструкция на речните корита и дерета", коментира Марин Киров – кмет на община Царево .



Цялата налична тежка техника е мобилизирана в укрепване на уязвимите участъци. За втори път за две години е потопена част от Арапя, изградена в заливната зона на дере.



"Фундаментът къде е бил, къде се е преместило бунгалото изместено е с 2 м. Ами да, природа какво да правиш…По-тежко от предния път и повече вода. Това е природно бедствие", коментира Донка Евтимова, собственик.



"Отстраняваме щетите, нямаме време да се подготвяме за нови бедствия", каза Добрин Ефтимов – собственик.



"Плажът на Нестинарка е превърнат в бунище и изглежда неузнаваем на фона на спокойното днес море".



Утре сутрин в 11 часа в Царево ще бъде задействана системата BG-Alert, с предупреждение за очакваните нови валежи.