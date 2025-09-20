ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Ангел Кунчев: Ситуацията е неприятна и има риск за здравето!
"Много неприятна ситуация! В 21 век да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове. Същевременно тази ситуация не е от вчера и днес, имаме опит с райони, в които това е от години", заяви доц. Кунчев.
По думите му при липсата на вода трябва да се вземат някои алтернативни мерки – дезинфекция, миене на ръцете след тоалетна, преди ядене.
"От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията", каза доц. Кунчв пред NOVA.
Не винаги най-видимото е най-опасно, казва още специалистът. Хората реагират когато има отклонение в цвета на водата. Това обаче се случвало често през пролетта, когато има валежи, когато се разтапят снеговете. То обаче не криело кой знае какви рискове.
Доц. Кунчев увери, че когато има отклонения в нормите, водата се спира.
За задължителната ваксина за варицела
"Много радостна новина. Проблемът с варицелата го обсъждаме от много време и всички са убедени от необходимостта това да стане. Когато има 25 000-30 000 заболявания годишно, дори да е малък процентът на усложнения – 2-3%, това формира не малък брой от деца, които влизат в болница", заяви доц. Кунчев.
"Опитът на много страни по света, където отдавна се ползва, показва, че ефектът е прекрасен - само няколко години след въвеждането ѝ, рязко пада въобще заболяемостта от варицела", обясни доц. Кунчев.
