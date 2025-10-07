ЗАРЕЖДАНЕ...
|Добрият ден за пенсионерите настъпи
Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.
За изплащането на обезщетенията за безработица през този месец ще бъде на 15 октомври.
