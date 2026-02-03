До минус 11 градуса паднаха температурите в три града тази сутрин

© Най-студено тази сутрин е в Северна България, където температурите паднаха до минус 11 градуса (Русе, Шумен и Свищов). Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 4 градуса



- Пловдив минус 2 градуса



- Варна минус 5 градуса



- Бургас минус 2 градуса



- Русе минус 11 градуса



- Стара Загора минус 2 градуса



- Благоевград 0 градуса