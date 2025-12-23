Дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро от 1 януари 

© От 1 януари 2026 г. дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро, когато служителят остава да нощува на мястото, в което е командирован. При еднодневни служебни пътувания служителят ще получава 11 евро. Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени от правителството. Сегашната стойност на дневните пари е 40 лв. за командировки с преспиване и 20 лв. за еднодневните.



Чрез измененията нейният текст се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Със същата цел бяха одобрени промени и в други нормативни актове, съобщи правителсвената информационна служба.



С измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се регламентира, че от 1 януари 2026 г. осигурителите и самоосигуряващите се лица ще трябва да декларират в евро осигурителните доходи, въз основа на които Националният осигурителен институт изчислява паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане.



Одобрени бяха и промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Те предвиждат осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели да се изчисляват върху заплатата в евро, а не както досега в левове. Ако работникът получава трудовото си възнаграждение в друга валута, осигуровките ще се изчислят в евро по референтния валутен курс на еврото към съответната чуждестранна валута, публикуван от Българската народна банка на нейната интернет страница към датата на тяхното начисляване или плащане.



С промените в Наредбата за осигурителните каси се регламентира, че при подаване на придружителни писма до териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, в които се предоставя информация за преведени суми по банков път, те ще се посочват в евро.