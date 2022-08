Днес е празникът на Варна!

© Тържествата за празника на Варна започват в 8,30 ч., когато е началото на тържествената архиерейска Света литургия в Катедралния храм "Успение Богородично“, а в 10 часа ще бъде тържествено издигнат флагът на града. Концерти, анимация за деца, ветроходна регата и заря са част от забавленията на празника. В 20 ч. в Летния театър ще започне церемония по връчване на почетни звания и отличия. В 20,30 ч. е началният час на празничният концерт край фонтана на пл. "Независимост“, с участието на Симфоничния оркестър и солисти на Държавна опера – Варна.



Пълната програма за празника на морската столица:



В 8,30 ч. ще започне тържествената архиерейска Света литургия в Катедралния храм "Успение Богородично“, а в 10 часа ще бъде тържествено издигнат флагът на града.



Концерти, анимация за деца, ветроходна регата и заря са част от забавленията на празника.



В 20 ч. в Летния театър ще започне церемония по връчване на почетни звания и отличия. За настроението на зрителите ще се погрижат фолклорен ансамбъл Варна, Поли Николова, Георги Шопов, Петя Буюклиева и Георги Христов.



В 20,30 ч. е началният час на празничният концерт край фонтана на пл. "Независимост“, с участието на Симфоничния оркестър и солисти на Държавна опера – Варна: Илина Михайлова, Ирина Жекова, Михаела Берова, Венцеслав Атанасов, Валерий Георгиев, с диригент: Кръстин Настев.



Празничният концерт на свободната зона на пристанището ще започне точно в 21 ч. Миксът от изпълнители включва Надя Петрова от Deep Zone Project. Поп-певецът Дамян Попов, DJ Fabrizio Parisi, DARA, 100 KILA. Атракцията на вечерта са група СкандаУ и румънската сензация Minelli.



Празнична програма



Официална част



15.08.



08:30 ч. - Света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна Място: Катедрален храм "Успение Богородично“



10.00 ч. - Издигане флага на Варна Място: пл. "Св.св. Кирил и Методий“



20:00 ч. - Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и концерт с участието на: фолклорен ансамбъл "Варна“, Поли Николова, Георги Шопов, Петя Буюклиева и Георги Христов Място: Летен театър



21:00 ч. – Празничен концерт с участието на: Надя Петрова, Дамян Попов, DJ Fabrizio Parisi, DARA, 100 KILA, СкандаУ и Minelli – Румъния Място: Пристанище Варна – свободна зона



23.00 ч. - Празнична заря Място: Акваторията на Варненския залив



Съпътстваща програма



11 – 15.08. - XXII Международна ветроходна регата Кор Кароли Място: Морска гара Официално награждаване на победителите: 15.08., от 19:00 ч. в Юнашки салон



12.08.



19:30 ч. - Концерт на духовия оркестър на Военноморските сили Място: пл. "Независимост“



20:30 ч. - Лятна вечерна серенада – концерт от програмата на ММФ "Варненско лято“ Място: Морско казино



12 – 15.08. - Рокфест рок приключение – Варна 2022 Място: Аспарухов парк



12.08. - Психо багажник, Pizza, Wickeda, Svetlio And The Legends 13.08. - Second To None, Headmaster, Caliberty, Б.Т.Р. 14.08. - Terravore, Shadows Out Of Time, The Revenge Project, Odd Crew 15.08. - 17:00 ч. - Празнична програма за Деня на Варна с участието на самодейци, певци и детски танцови школи от НЧ Просвета – 1927 15.08. - 19.00 ч. Red House, Парадокс, L.S.D.D., Kikimora



14.08.



16:00 ч. Светите икони – иконографска изложба на иконописци от Варненската и Великопреславска епархия Място: Духовно-просветен център Св. Архангел Михаил, ул. 27 юли №9



20:30 ч. - Празнично шествие морска приказка - посветено на 70-годишнината на Държавния куклен театър – Варна От пл. "Независимост“ до входа на Морската градина



15.08.



10:00 ч. - Анимация/Клоунски игри за деца Място: Вход на Морската градина



18:30 ч. - Богдан Томов за децата на Варна Място: сцена "Раковина“



19.30 ч. - Портокалите или любовта към… – уличен спектакъл с клоунада, песни, танц и акробатика Място: Вход на Морската градина



20:30 ч. Празничен концерт "Край фонтана" Място: Пл. "Независимост“



22.00 ч. - Нощно бягане "Пътят към светлината" – обиколка на Приморския парк Място: Слънчевият часовник при входа на Морската градина



Фотоизложба "Виж Варна“ – Забележителностите на морската столица



Място: Слънчевият часовник