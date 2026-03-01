ЗАРЕЖДАНЕ...
Дизайнерка: Всички българи, които се радват че техни сънародници са в капан, не са хора
По думите ѝ всичко се е случило без предварителна информация или ясни инструкции. "Никаква информация или подготовка за такъв случай. Хаос и неведение. Никакви инструкции, само да не се излиза и да се стои далеч от прозорците", допълва тя.
"Всички българи, които се радват че техни сънародници са в капан за мен не са хора. Всички, които се молят за другите хора независимо от националнастта им Благодаря. Животът е колело и е с начало и край за всяко човешко същество, което се е родило. Смирението мили хора ще ви направи човеци, ако не ще го научите по трудния начин. Толкова злоба в някои хора, че не знам как не са се отровили от собствената си жлъч и омраза. Бог да пази всички ни!", написа тя в социалната мрежа.
Още по темата
/
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
28.02
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
Още от категорията
/
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
24.02
Д-р Бисер Банчев: Свикнахме с фалшифицирането на българската история от Северна Македония, а забравихме, че корените на тези фалшификации идват от Белград
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България
21:58 / 28.02.2026
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хамене...
21:58 / 28.02.2026
Бойко Борисов: Иранските атаки по страните от региона трябва неза...
21:58 / 28.02.2026
Българи в Близкия Изток: Не можем да излезем
20:09 / 28.02.2026
Българско семейство е било в самолет, докато ракетите са летели в...
17:34 / 28.02.2026
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламен...
17:18 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.