|Директорът на НП "Рила" е катастрофирал пиян и дрогиран
От Районна прокуратура – Кюстендил съобщиха, че мъжът не е задържан поради медицински причини. Той е дал кръв за анализ. По случая е образувано досъдебно производство и се очакват резултатите от медицинската експертиза.
По данни на ОД на МВР – Кюстендил на 48-годишния водач са направени тестове с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества.
Резултатите са положителни – 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис.
