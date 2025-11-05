ИЗПРАТИ НОВИНА
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:55
©
2026 г. ще е поредната, в която помощите за деца с трайни увреждания остават без увеличение, въпреки че за пълнолетните лица с увреждания се увеличават с двуцифрен процент. Това се вижда от текстове в проекта на бюджет 2026.

Причината за този абсурд е, че финансовата подкрепа за пълнолетните хора с увреждания зависи от линията на бедност, която се увеличава всяка година, а тази за децата се определя с бюджета и е каквато реши правителството. То и тази година е преценило, че няма нужда да увеличава сумата. Така за трета поредна година тези семейства ще получават една и съща подкрепа, докато за всички останали тя се увеличи значително.

Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане се полага без оглед на доходите в семейството. За 2026 г. тя е:

1. за дете с 90 и над 90% степен на увреждане – 604 евро при 1180 лв. сега;

2. за дете със 70 до 90% степен на увреждане – 292 евро при 570 лв. сега;

3. за дете с 50 до 70 на сто степен на увреждане – 231 евро при 450 лв. сега.

За последно увеличение имаше от 2024 г., а сега заради превръщането в евро новите размери са с около левче нагоре. При пълнолетните хора с увреждания сумите се увеличават с 19,7%, като максималната ще е 435,48 лв. на месец.

До 435,48 лв. ще е помощта за хора с увреждания от 2026 г.

От следващата година максималната финансова подкрепа за хора с увреждания ще бъде 435,48 лв. на месец. Увеличението спрямо тазгодишния й размер е със 71,82 лв. или 19,7%. То произтича от размера на линията на бедност за 2026 г.

Именно голямата разлика между по-ниските суми за пълнолетни и тези за деца са причина години наред правителството да подценява грижата за децата. Тази голяма разлика многократно се критикува от семействата, защото често с израстването на дете с трайни увреждания грижите по него стават по-сложни, а не обратното, пише pariteni.bg. Това обаче не може да е причина подкрепата за децата да стои във фризера, особено на фона на увеличението при другите помощи.

При останалите семейни помощи също няма увеличение, макар че, както всяка година, прагът за достъп леко се завишава, за да не изхвърли увеличението на минималната заплата част от домакинствата извън обхвата на подпомагането.

От 1 януари 2026 г. месечните помощи за деца до 18-годишна възраст, популярни като детски, ще се отпускат на семейства, в които средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 415 евро. В лева сумата е около 811 лв. при 760 лв. сега.

Детските в евро изглеждат така:

1. за семейство с едно дете – 26 евро при 50 лв. сега;

2. за семейство с две деца – 57 евро при 110 лв. сега;

3. за семейство с три деца – 85 евро при 165 лв. сега;

4. за семейство с четири деца – 90 евро при 175 лв. сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 11 евро (20 лв. досега).

За близнаци сумата за поредна година остава скандално ниска - 39 евро, при 75 лв. сега. Тук също разликата е с около левче нагоре заради превръщането в евро.

За раждане на първо дете сумата остава, но ще е 192 евро (сега е 375 лв.), за второ - 461 евро (900 лв. сега), за трето - 231 евро (450 лв. сега), а за четвърто и всяко следващо - 154 евро (300 лв. сега).

Няма промяна в еднократната помощ за ученици, нито пък в обхвата на помощта, въпреки че БСП искаше да я разшири за всички деца от първи до осми клас включително. Тя остава за първи-четвърти клас и за осми клас, като сумата ще е 154 евро при 300 лв. сега.

Много популярните данъчни облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:

1. едно дете –  3067,75 евро при 6000 лв. сега;

2. две деца – 6135,50 евро при 12 000 лв. сега;

3. три и повече деца – 9203,25 евро при 18 000 лв. сега.

За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро при 12 000 лв. сега.


05.11.2025 Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лева, да получавате 200
05.11.2025 ДБ: Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова Слаб ляв 2
05.11.2025 За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
05.11.2025 Домусчиев: Повишаването на данък дивидент в България ще има доказано вредни последици
04.11.2025 Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11.2025 КНСБ за Бюджет 2026: Хубаво да дадем една положителна светлина
