Дете загина след падане от АТВ в Габровско 

© Тежък инцидент отне живота на дете в дряновското село Пейна, Габровска област. Това съобщиха за "Фокус“ от Областната дирекция на МВР – Габрово.



Сигналът за произшествието е подаден днес малко след 15:00 часа. По първоначална информация детето е паднало от неопределено, самоделно моторно превозно средство. Вследствие на инцидента то е загинало на място.



На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Обстоятелствата около трагедията се изясняват, като по случая е образувано досъдебно производство.