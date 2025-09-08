ЗАРЕЖДАНЕ...
|Десетки семейства не могат да влязат в жилища, които са платили изцяло
Строежът на нови жилищни сгради в подножието на квартал "Боровец“ в Ямбол започва преди четири години. Десетки семейства плащат стотици хиляди за жилища, до които нямат достъп.
"Официално прехвърлянето се извърши на 5 ноември 2021, като беше изплатен изцяло апартаментът. И оттогава чакаме резултат. От четири години чакаме акт 16, който ни беше обещан“, разказва Симеон Илиев, собственик на апартамент.
"146 000 лева мисля, че беше , аз също имам нотариален акт като него. За какво ви служи? За картина вкъщи, засега. За нищо друго. Както виждате всичко е заключено, нямаме достъп до жилищата“, добавя Добрин Василев, собственик на жилище.
Диляна Маринова и съпругът ѝ продават старото си жилище, за да платят новото, и излизат на квартира с малко дете
"Както и много други собственици също са по квартири, защото ни беше обещано, че ще се случи възможно най-скоро“, казва жената.
Собственикът на фирмата отказва среща с екипа ни и със собствениците. В писмена позиция отбелязва, че забавянето не зависи от него.
"Някои от комуникационните дружества не успяха да се включват навреме и това създаде забавяне. В момента приключи работата по вертикалната планировка и се подготвят документите за акт 15“, казват от фирмата строител.
"Постоянно го чуваме това и сме все зависими от някой“, коментира Мери Петрова.
"Тук аз не съм виждал човек от една година да работи нещо“, добавя Добрин Василев.
Собствениците ще търсят правата си по съдебен ред.
