Депутатска щерка се обясни в любов на Тодор Славков посмъртно

Боряна Цветкова е една 40-годишна жена, успяла да оцелее след развод, рак на гърдата и фалит. Но съдбата й нанесе още един удар това лято - тя изгуби Тодор Славков.



"Сбогом, мое любимо приятелче. Защо се разбърза? Толкова много имах да ти кажа. Сърцето ми е на прачета - сякаш част от него ти отнесе със себе си", изплака мъката си Бианка и с думите си показа, че са били не просто приятели, а нещо повече.



Баща й Илич Цветков е машинен инженер и инженер-химик и бивш депутат във Великото Народно събрание.