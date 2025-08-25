ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатска щерка се обясни в любов на Тодор Славков посмъртно
"Сбогом, мое любимо приятелче. Защо се разбърза? Толкова много имах да ти кажа. Сърцето ми е на прачета - сякаш част от него ти отнесе със себе си", изплака мъката си Бианка и с думите си показа, че са били не просто приятели, а нещо повече, пише Минаха години.
Баща й Илич Цветков е машинен инженер и инженер-химик и бивш депутат във Великото Народно събрание.
