|Депутатите взеха решение за хулиганите по стадионите след Локо - Ботев
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Вносители са Красен Кралев от ГЕРБ и група народни представители.
Според новите изисквания стюардите не трябва да са осъждани и да нямат провинения по Закона за дребното хулиганство, да са преминали специално обучение и да са сертифицирани за това. Собствениците и ползвателите на спортни съоръжения пък ще трябва назначат отговорници за безопасността.
