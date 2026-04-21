Президентът Илияна Йотова обяви готовност да свика първото заседание на 52-рото Народно събрание още следващата сряда или четвъртък (29 или 30 април). Държавният глава поясни, че графикът зависи от решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) и официалното обнародване на списъка с новите 240 народни представители в "Държавен вестник“, което се очаква най-късно до вторник.

Свикването на новия парламент е приоритет пред международните ангажименти на президентството, информира Plovdiv24.bg. Илияна Йотова, която пое поста на държавен глава през януари 2026 г. след предсрочното прекратяване на правомощията на Румен Радев, изрази готовност да отложи планираното си посещение в Дубровник, за да даде старт на работата на депутатите.

Припомняме, че окончателните резултати според решението на ЦИК при 100% обработени протоколи потвърждават убедителната победа на партия "Прогресивна България“, която събира 44,59% от гласовете. На второ място се подрежда коалицията ГЕРБ-СДС с 13,38%, следвана плътно от "Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,61%. В бъдещия парламент влизат още ДПС (7,12%) и "Възраждане“ (4,25%).

Извън състава на новото Народно събрание остават формациите "Величие“, МЕЧ, "БСП – Обединена левица“ и коалиция "Сияние“. Алиансът за права и свободи (АПС) преминава бариерата от 1% за получаване на държавна субсидия, докато "Има такъв народ“ остава под този праг, сочат данните от приключилия вот.