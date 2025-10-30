ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
"Фокус" припомня, че парламентът реши на второ четене председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.
След това решение на законодателната власт президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Разузнаване“ (ДАР), с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.
