Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"

© Народните представители отхвърлиха ветото на президента Румен Радев за промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), с които правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС се възлага на парламента.



"Фокус" припомня, че парламентът реши на второ четене председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.



След това решение на законодателната власт президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Разузнаване“ (ДАР), с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.