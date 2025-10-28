ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатите отхвърлиха на второ четене промените в Закона за лечебните заведения
Днес председателят на Народното събрание Наталия Киселова свика извънредно заседание, на което депутатите гласуваха на второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения.
От управляващото мнозинство предложиха и трите внесени проекта да бъдат отхвърлени, тъй като коалиционният Съвет за съвместно управление е взел решение исканията да бъдат удовлетворени през бюджета на НЗОК за следващата година. Дебатите по закона отново успяха създадат напрежение между управляващи и опозиция.
Председателят на Костадин Ангелов се обърна към младите лекари, които присъстваха в пленарна зала, като заяви, че са допуснали да бъдат политически употребени от ПП-ДБ, които досега не са направили нищо за увеличението на заплатите им.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отговори като заяви, че според него представителите на парламентарното мнозинство не знаят параметрите на бюджета, който трябва да бъде внесен до края на седмицата.
Ангелов още преди началото на пленарното заседание заяви, че дебатът е излишен, а в пленарна зала като определи като "абсурден".
"През цялото време от самото начало на дебата досега обсъждаме финансови параметри, обсъждаме нива на трудови възнаграждения, обсъждаме числа без да разполагаме с финансовите закони, които биха могли да осигурят този финансов ресурс – ето затова дебатът е абсурден“, каза той и направи връзка с бюджета:
"Ако искате да обсъждаме бюджети, трябва да имате 3 дни търпение", заяви депутатът и обеща, че техните опити до момента ще покажат резултати в бюджетните закони, които ще бъдат внесени до края на тази седмица.
" Няма да позволим, обаче, на опозицията с опитите, които прави, да внушава на българското общество, че тя е загрижена за съдбините на едно цяло съсловие“, допълни Ангелов.
А един час след започването на пленарното заседание депутатите гласуваха да приключат разискванията по Закона за лечебните заведения на второ четене. С 121 гласа беше прието, но дебатите продължиха, докато не приключиха всички, записали се за изказвания преди гласуването.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев изказа възмущенията си, че няма "качествен дебат".
"Това, което се случва в зала е абсолютно скандално! Това е тема, която е важна за целия български народ: да имаме медицински сестри и лекари след 10 години. Имаме повече лекари от медицински сестри, което e вследствие на грешна политика", каза той и се обърна към председателя на ресорната комисия Костадин Ангелов.
"Искате да хвърлите темата в общия кюп на бюджета".
Ангелов отговори на ПП-ДБ:
"Уважаеми колеги, при цялото ми уважение към вас, вие загубихте това право. Имахте 4 години, в които управлявахте и не постигнахте толкова за българските медици и за българското здравеопазване. Единственото, което направихте, беше на 1 април 2022 г. да обещаете високи възнаграждения и чак сега си давам сметка, че това от вас е била една първоаприлска шега.“
"Фокус" припомня, че заседанието бе свикано след като от "Продължаваме промяната" заявиха, че са събрали нужните 57 подписа на депутати от опозицияра при нужни 48, за да може парламентът да разгледа днес законопроектите.
