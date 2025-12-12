Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"

© Очаква се днес депутатите да гласуват оставката на кабинета "Желязков".



Вчера премиерът Росен Желязков обяви в кулоарите на парламента, минути преди да бъде гласуван вота на недоверие, че правителството подава оставка. Решението бе взето, като отговор на протестите в цялата страна.



"Чуваме гласа на гражданите, които протестират, затова чуваме и техните искания, а именно - оставка на правителството", каза Желязков.



И все пак вчера народните представители гласуваха шестият вот на недоверие, който бе неуспешен. "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".