ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
Вчера премиерът Росен Желязков обяви в кулоарите на парламента, минути преди да бъде гласуван вота на недоверие, че правителството подава оставка. Решението бе взето, като отговор на протестите в цялата страна.
"Чуваме гласа на гражданите, които протестират, затова чуваме и техните искания, а именно - оставка на правителството", каза Желязков.
И все пак вчера народните представители гласуваха шестият вот на недоверие, който бе неуспешен. "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Искат да върнат системата 4-4-4 в училищното образование
22:11 / 11.12.2025
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбския...
21:40 / 11.12.2025
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подгото...
23:03 / 11.12.2025
Електронното обслужване преминава към напълно нов модел
20:12 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка...
19:44 / 11.12.2025
Sooshi Mango за първи път в България на 19 юни
19:10 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Въпреки всички правила на Холивуд, те са заедно 20 години
15:15 / 10.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS