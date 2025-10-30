ИЗПРАТИ НОВИНА
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София и Пловдив, но има и апартамент в Англия
Автор: ИА Фокус 12:19
©
Медиите редовно представят информация за непрестанно нарастващите цени на имотите в страната. Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Цените у нас са се повишили с 15.5% спрямо същия период миналата година, а от 2010 г насам ръстът е със 133 %. 

Същевременно през 2025 г. според Националния статистически институт над 90% от домакинствата у нас живеят в coбcтвeнo жилище.

Дали българските депутати попадат в тази категория? Какъв е жилищният фонд, с който разполагат? В поредица от статии екипът на "Институт за развитие на публичната среда" представи обобщени данни за превозните средства, наличните парични средства, банковите сметки и кредитите на народните представители. В настоящия материал ще представим повече за имотите, които те са декларирали пред Комисията за противодействие на корупцията.

Съгласно декларираното става ясно, че общо 96 депутати са обявили собственост – апартамент, къща, гараж, паркомясто, офис, магазин и др. Анализът ни не включва земеделските земи и имоти на народните представители. Декларирани са 107 апартамента, 71 къщи и 30 гаража. Част от тези имоти са наследствени, а друга – обявени като съсобственост със съпрузи и/или роднини на депутатите. Общата стойност на недвижимото имущество, декларирано от народните представители, възлиза на 12 688 559 лв. Общата площ на имотите пък е 132 029 кв. м.

В допълнение към посоченото в графиката недвижимо имущество, депутатите са декларирали и права на строеж и ползване (в общо 4 случая). Апартамент в чужбина – Великобритания, е декларирал единствено депутатът Димчо Димчев от парламентарната група на "Възраждане". 

Трябва да посочим, че общата стойност на имуществото на депутатите е по-скоро ориентировъчна. Това е така, тъй като в подадените декларации има имоти, чиято цена не е посочена, като причината за това не е ясна – възможно е да става въпрос за пропуск, за имущество, придобито по наследство, но и за умисъл от страна на депутатите. 

Най-често апартаментите и гаражите на народните представители са в градовете София и Пловдив, а парцелите и къщите са в по-малки населени места в страната.  

По отношение на парламентарните групи, очаквано най-много депутати от ГЕРБ-СДС са декларирали имоти – общо 23-ма. Това е ⅓-та от народните представители от най-многобройната група. За сравнение повече от половината от депутатите на МЕЧ и Величие са посочили някакво притежавано недвижимо имущество.

Проблемите в декларациите и възможни решения

Публичността на имуществените декларации на народните представители е стъпка към повишаване на доверието в институциите. Когато информацията е ясна, точна и достъпна, обществото може да проследи не само доходите, но и потенциалните зависимости на своите избраници, пишат от "Отворен парламент".

Прегледът на всички данни досега обаче очерта някои проблеми с имуществените декларации, най-вече заради разнопосочните практики при тяхното попълване. Екипът ни попадна на примери за дублиране на декларирано имущество или задължение (когато става въпрос за съпружеска имуществена собственост) и попълване в погрешни графи. Така например някои депутати попълват разплащателните си сметки като “налични парични средства", а те следва да се отбелязват в “банкови сметки". Други народни представители пък посочват спестяванията си в чуждестранна валута, без да отбелязват равностойността ѝ в левове.  

Всичко това затруднява машинната обработка на данните и налага те да бъдат повторно проверявани ръчно. В тази връзка въвеждане на още по-конкретни указания с примери, подобряване на формата на декларациите с автоматични контроли в тях и пр., ще гарантира, че всички депутати подават информацията по единен стандартизиран начин.

Подобна промяна не е само технически въпрос, а е стъпка към по-зряла политическа култура, в която прозрачността не е формалност, а част от ежедневната отговорност на тези, които вземат решения от името на обществото.


