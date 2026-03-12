Йордан Иванов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"В България има спекула в цените на горивата - има поскъпване с 15 % за една нощ'', каза Иванов. Той показа декларация за съответствие пред медиите, която всяка една бензиностанция в страната трябва да има залепена на видимо за потребителите място.
''На тази декларация се показва кога е внесено горивото, когато се продава в България и оттам може да се направи извод на каква цена е купено", каза той и показа такава декларация от бензиностанция ''Лукойл''. Според информацията гориво, доставено на 9 март, е внесено в България на 6 февруари и придобито още януари месец.
''Лукойл продава скъпо евтино придобито гориво. Ние настояваме НАП и КЗК, използвайки правомощията им в законите, да направят така, че тази спекула да приключи незабавно. Призоваваме днес министърът на икономиката да привика Румен Спецов, който ръководи "Лукойл" и да поиска обяснения за това, което прави "Лукойл", каза още Иванов.
"Ще има допълнителни приходи от ДДС в резултат на по-високите цени на петрола, това трябва да бъде механизмът, с който да се насочат средства към уязвимите потребители и тези, които най-много са пострадали от поскъпването на горивата. Чуха ни от правителството, работят по въпроса", каза от своя страна Мартин Димитров
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.