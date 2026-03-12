Сподели close
''Лукойл'' продава скъпо евтино придобито гориво. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

"В България има спекула в цените на горивата - има поскъпване с 15 % за една нощ'', каза Иванов. Той показа декларация за съответствие пред медиите, която всяка една бензиностанция в страната трябва да има залепена на видимо за потребителите място. 

''На тази декларация се показва кога е внесено горивото, когато се продава в България и оттам може да се направи извод на каква цена е купено", каза той и показа такава декларация от бензиностанция ''Лукойл''. Според информацията гориво, доставено на 9 март, е внесено в България на 6 февруари и придобито още януари месец. 

''Лукойл продава скъпо евтино придобито гориво. Ние настояваме НАП и КЗК, използвайки правомощията им в законите, да направят така, че тази спекула да приключи незабавно. Призоваваме днес министърът на икономиката да привика Румен Спецов, който ръководи "Лукойл" и да поиска обяснения за това, което прави "Лукойл", каза още Иванов.

"Ще има допълнителни приходи от ДДС в резултат на по-високите цени на петрола, това трябва да бъде механизмът, с който да се насочат средства към уязвимите потребители и тези, които най-много са пострадали от поскъпването на горивата. Чуха ни от правителството, работят по въпроса", каза от своя страна Мартин Димитров