ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Денков за законопроекта на ИТН: Предлагат го хора, които направиха цялата си кариера, разпространявайки такава информация
"Ако има конфликт на интереси някъде, разпределят се средства и в комисията участва кума, кумата, снахата и т.н и ако някой разпространи тази истина, това означава, че той може да влезе в затвора", каза той.
"Ако на някой депутат сина му влезе в престижна гимназия след изпита след 7-ми клас, но без да си е изкарал оценката и тази информация излезе на яве, човекът, разпространил я, може да влезе в затвора", добави още Денков.
Той подчерта, че никъде в закона не пише за клевета и, че това парадоксално.
"Най-парадоксалното е, че това го предлагат хора, които направиха кариерата си и в шоубизнеса, и в политиката, разпространявайки точно такава информация', заключи Денков.
"Този закон важи за всички граждани, той не е конкретизиран за журналисти единствено. Ако си качваме снимки във фейсбук с роднини без тяхното разрешение, ние подлежим на наказателна отговорност и то се наказва с лишаване от свобода повече от наказание за едно непредпазливо убийство- то се наказва с до 5", каза от своя страна депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев.
Стоев каза още, че по проектозакона всеки един гражданин може да бъде подслушван, ако бъде приет закона и увери, че днес няма да бъде гласуван в зала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 956
|предишна страница [ 1/160 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключ...
09:10 / 10.10.2025
Експерт: Има криворазбрано възприятие, че стъпвайки на пешеходна ...
08:46 / 10.10.2025
Неспазването на работното време може да възпрепятства правото на ...
08:21 / 10.10.2025
Много слънчеви часове в петък
08:00 / 10.10.2025
Васил Найденов: Браво, момче, ти си гордост за България!
08:01 / 10.10.2025
Политолог за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпр...
20:57 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS