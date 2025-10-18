ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ден на траур за загиналите младежи в катастрофа край Черноморец
Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник, 20 октомври, знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от общината, ще бъдат отменени.
В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.
Двете момчета на 17 години и техен приятел на 18 години загинаха в катастрофа около полунощ на 17 ноември. Те са пътували в лек автомобил, управляван от 18-годишния младеж.
От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че водачът е загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво, информира бТВ.
Той е получил книжката си ден по-рано – на 16 ноември.
От Община Созопол изказват съболезнования към семействата и близките на загиналите.
