ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Делото "Дебора" в Пловдив отново предизвика напрежение в залата
След това решението адвокатите на Георгиев поискаха отвод на целия съдебен състав. В залата настъпи напрежение и съдът се оттегли на заседание, като всички бяха изведени.
Искането за отвод бе мотивирано с това, че заседателката г-жа Шакирова е била жертва на нападение от маскирани лица и е проявила негативно отношение към подсъдимия по време на предишни заседания.
Адвокатът на пострадалата, Слав Даскалов, коментира:
"Продължаваме да искаме да дадем ход на делото. Ако има отвод само на съдебния заседател, делото ще продължи. Защитата на Георги иска отвод на съдебния състав, защото не са им изпълнили исканията за отвод на съдебния заседател. Категорично смятам, че няма мотиви това да бъде извършено."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 295
|
|предишна страница [ 1/50 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е ...
11:26 / 10.10.2025
Трима българи са осъдени на затвор във Франция за източване на ба...
10:50 / 10.10.2025
Премиерът: Водата е дар Божи, но и стихия
10:56 / 10.10.2025
Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифоно...
10:46 / 10.10.2025
ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на КПК Антон С...
10:30 / 10.10.2025
Защитата на Георги поиска отстраняване на съдебен заседател по де...
10:25 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS