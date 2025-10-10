Делото "Дебора" в Пловдив отново предизвика напрежение в залата

© Plovdiv24.bg Пловдивският районен съд отказа да отстрани съдебния заседател в делото "Дебора", в което подсъдим е Георги Георгиев, обвинен в порезни рани и заплахи към Дебора Михайлова, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



След това решението адвокатите на Георгиев поискаха отвод на целия съдебен състав. В залата настъпи напрежение и съдът се оттегли на заседание, като всички бяха изведени.



Искането за отвод бе мотивирано с това, че заседателката г-жа Шакирова е била жертва на нападение от маскирани лица и е проявила негативно отношение към подсъдимия по време на предишни заседания.



Адвокатът на пострадалата, Слав Даскалов, коментира:



"Продължаваме да искаме да дадем ход на делото. Ако има отвод само на съдебния заседател, делото ще продължи. Защитата на Георги иска отвод на съдебния състав, защото не са им изпълнили исканията за отвод на съдебния заседател. Категорично смятам, че няма мотиви това да бъде извършено."