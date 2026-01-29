ИЗПРАТИ НОВИНА
Действа измамна схема на продажба на коли
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:25
©
След журналистическо разследване за измамна схема с продажби на лизингови в чужбина коли, МВР потвърди за зачестили подобни случаи. От ведомството уточняват как точно действа схемата и дават съвети за какво да внимават купувачите.

Автомобилите се внасят както от страни членки на ЕС, така и от трети страни. Установената схема най-често се реализира по два начина, разказва полицията пред NOVA.

При първия автомобили, придобити в чужбина чрез лизинг или под наем, се изнасят извън съответната държава, като впоследствие се изготвят неистински или преправени документи за собственост. След това превозните средства се регистрират на територията на Република България и се продават на български граждани.

Вторият начин за измама е заради честа практика на лизинговите компании в чужбина. При нея при отдаване на автомобил на лизинг в издаденото свидетелство за регистрация на МПС се вписва името на лизингополучателя, като в тях никъде не фигурира, че автомобилът е лизингов. В тези случаи при покупко-продажба на такъв автомобил от служителите на отделите/секторите на "Пътна полиция“ – МВР не може да бъде отказана регистрация на съответното МПС поради факта, че към момента на регистрацията съответното МПС все още не е обявено за издирване.

И при двата варианта на измама най-често към момента на покупката на МПС, при проверка на идентификационния му номер (VIN) в отделите/секторите на "Пътна полиция“ – МВР или в други структури на МВР, автомобилът не фигурира като обявен за издирване, което създава фалшиво усещане за сигурност.

Характерно за тези случаи е, че лизинговите компании обявяват автомобилите за издирване на по-късен етап (след като бъде преустановено плащането на лизинговите вноски), което най-често се случва, след като колите вече са закупени от добросъвестния купувач в България и/или са регистрирани в пунктовете за регистрация на МПС.

МВР съветва гражданите на какво да обърнат внимание, за да не бъдат подлъгани:

– Купувайте автомобили само от оторизирани представителства на съответната марка или от доказани и утвърдени търговци с ясна репутация.

– Избягвайте сделки с неясен произход на автомобила, особено при значително занижена цена на МПС спрямо пазарната такава.

– Сключвайте договор за покупко-продажба на реалната цена, която заплащате. Не се съгласявайте да се вписва по-ниска стойност по предложение на продавача, тъй като впоследствие няма да имате основание да претендирате към продавача за възстановяване на пълната сума, която сте заплатили за закупеното МПС.

– Посетете официален сервиз или оторизиран представител на марката, за да бъде извършена пълна техническа проверка и справка за сервизната история на автомобила.

– Изискайте и внимателно проверете всички оригинални документи - регистрационни талони, договори, фактури, сервизни книжки и документи за произход на МПС.

– Подайте заявление в структурно звено на МВР за извършване на проверка дали автомобилът се издирва (такса по Тарифа № 4).

– По възможност извършвайте допълнителна международна проверка на VIN номера на МПС чрез официални интернет сайтове и платформи или чрез застрахователни и лизингови дружества.

– Не извършвайте авансови плащания преди приключване на всички проверки.

– При съмнения незабавно уведомете органите на МВР.







