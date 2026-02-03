ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина. От близки до разследването научихме, че неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Едно от предположенията на разследващите вчера било, че той е едната от жертвите, тъй като и той прекарвал немалко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.
По информация на bTV, жертвите са част от първата Българска рейнджърска служба. Те съществуват от 2020 година и организацията им се казва Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Създадена е като сдружение в обществена полза по модел на утвърдени световни рейнджърски структури. Организацията е пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF) и от 2022 година има споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България.
Агенцията работи в тясна връзка с чуждестранни институции и организации и притежава първата по рода си напълно оборудвана високопланинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан. По техни данни за неколкогодишното им съществуване са постигнати значителни успехи по опазването на Защитена зона"Западна Стара планина и Предбалкан", като в районите на действие на планинските патрули и рейнджърите от базата проблемите с бракониерство, незаконен дърводобив и груби нарушения на природозащитните мерки са сведени на практика до нула.
Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са стигнали екипите
През 2022 година НАКЗТ стартира за първи път в България пилотен проект за въздушно наблюдение в защитени територии посредством високоспециализирани дронове от последно поколение позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина. От базата на Агенцията на Петрохан към септември 2022 година се осъществява ежедневно въздушно наблюдение на район с площ от 700 кв. км.
Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство. Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.
Назначени са аутопсии на телата. Тримата мъже са открити с огнестрелни рани в главата. По информация от наши източници от разследването е направен опит хижата, която от години се стопанисва от частно лице, да бъде запалена.
