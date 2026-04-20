Данни към 12:00 на 20.04.2026 при обработени 97.52% СИК протоколи в РИК:

При обобщените резултати "Прогресивна България“ заема убедително първо място с 1 407 806 гласа, което представлява 44,72%.

На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с подкрепата на 421 421 избиратели (13,39%).

Непосредствено след тях е коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“, която събира 403 145 гласа (12,81%).

ДПС получава 212 630 гласа, или 6,76%.

Партия "Възраждане“ е с подкрепа от 135 373 избиратели (4,30%).

Крайни резултати в Пловдив град

При 100% обработени протоколи в 16-та Районна избирателна комисия – Пловдив-град, политическата сила "Прогресивна България“ на Румен Радев излиза като категоричен първенец сред избирателите в града, сочат окончателните данни от преброяването.

Коалицията печели 46,27% от гласовете на пловдивчани, което я поставя далеч пред останалите политически формации и ѝ осигурява убедителна преднина в градския вот.

На второ място се нарежда коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП–ДБ), която получава 16,40% подкрепа. Резултатът я позиционира значително зад първата политическа сила, но достатъчен за ясно изразено второ място в Пловдив-град.

Третата позиция е за управляващата на местно ниво коалиция ГЕРБ–СДС, която събира 13,15% от гласовете. Това я поставя на трето място в градската класация и показва чувствително изоставане спрямо водещите две политически формации.

След тях се нареждат "Възраждане“ с 4,67% и формацията "Сияние“ с 4,24%, които оформят групата на по-малките политически сили в града. Останалите участници в изборната надпревара остават с още по-ниски резултати, без съществено влияние върху подредбата в челото.