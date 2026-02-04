ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм аз момичето!
Министерството на правосъдието на САЩ публикува над 3,5 милиона страници документи, включително повече от 2000 видеа и 180 000 снимки, свързани с разследването срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. В този огромен обем материали се появява и българска следа.
Според разсекретен файл от 2004 г. е открита резервация за двупосочни самолетни билети от София до Ню Йорк за две лица с български фамилии - Д. Чернева и К. Евтимова.
В документите фигурират имената и на К. Евтимова, и на Д. Чернева. На 28 май 2004 г. Епстийн купува на Евтимова билет за двупосочен полет по маршрута София – Лондон – Ню Йорк – Лондон – София. Името ѝ се появява и в платежно нареждане от 27 октомври 2003 г. за колет, изпратен от асистентката на Епстийн Сесилия Стийн до българката.
На 12 юли 2004 г. финансистът купува на Чернева билет за двупосочен полет по маршрута Ню Йорк – Мюнхен – София – Франкфурт – Ню Йорк.
България се споменава и в имейли, свързани с външната ни политика, както и във връзка с пътувания до други европейски държави и момичета от Източна Европа. Страната ни е свързана и с пътуване на сътрудника на Епстийн Даниел Сиад до София. Основни действащи лица са "принцесата“ и сътрудникът на Епстийн:
"Здравей, Джефри, току-що се върнах от София, България. Прекарах чудесно, установих отлични контакти с агенция, която би искала да работи с мен и ще я представлявам в Европа и останалата част от континента на модата. Това беше добра сделка. Ето името на агенцията, кажи ми какво мислиш.
Ще видя с Жан Люк кои от тях би искал да изпрати в Ню Йорк, всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ.
С най-добри пожелания,
Даниел
На 10 април 2010 г. в 13:28 ч. Джефри Епстийн отговаря:
Не си ми показал никого оттогава.
=======
Здравей, Джефри!!! Как си? Как мина пътуването ти? Искам само да кажа, че работя по няколко нови кандидати, това е само един от тях, все още нямам снимки на другите... Утре заминавам за Сан Диего и Лос Анджелис до неделя, за да посетя брат си и да се срещна с някои нови хора в Лос Анджелис, които приятелката ми от моделската агенция познава там. Вчера говорих с нея, току-що е разбрала, че трябва да замине за България по програма за обмен от университета си до 11 ноември.
=======
Здравей, Джефри, тук съм с принцесата, тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствени служители. Луиза, все още не съм й се обадил, но ще го направя.
С най-добри пожелания,
Даниел
=======
На 22 октомври 2012 г., в 13:24, Джефри Епстийн пита:
Чул ли си нещо от Луиза?
