ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци, е заблуда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25Коментари (2)227
© NOVA
"В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка. В приходната част ще се вдигнат осигуровките още от следващата година, което няма икономическа логика. Много от решенията са взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. От една страна намаляват напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година. Това се разбира от казаното досега от отделни политици". Такова мнение изказа Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите, в ефира на NOVA.

"Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите", посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.

Той е на мнение, че се прави опит "да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи". По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.

Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че "вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени".

Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е "едно от най-лошите решения".

Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държави с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.

Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, "защото продължава да се помпа потребление".

Иванов също е на мнение, че "това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените".

Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.

Изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация каза, че причината някой да иска да инвестира в България, е конкурентната ни данъчна система. Но ако я влошим, това ще доведе до отлив както на чужди, така и на български инвестиции.


Още по темата: общо новини по темата: 51
28.10.2025 Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените
27.10.2025 БСП с предложения за реформи за пенсии и осгуровки
27.10.2025 Левон Хампарцумян: Само увеличението на заплатите не е достатъчно
27.10.2025 Икономист: Ако получавате 1000 лв., вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци и надбавки
24.10.2025 Предложение: Държавата да плаща здравните осигуровки на жените, които са по майчинство
23.10.2025 Предвиждат драстично увеличение на данък сгради
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 10 мин.
0
 
 
Предприемачите в България искат да инвестират, ама не със свои, а с държавни или европейски пари
Aнонимен
преди 14 мин.
0
 
 
Заблудата я сеят измислени икономисти, като Дацов, които защитават олигархични интереси. Като влизаме в Еврозоната, защо влизаме с данъчно облагане като на бананова република, а не уеднаквим данъчното си законодателство, като това на страните в Еврозоната!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: