|Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци, е заблуда
"Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите", посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.
Той е на мнение, че се прави опит "да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи". По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.
Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че "вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени".
Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е "едно от най-лошите решения".
Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държави с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.
Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, "защото продължава да се помпа потребление".
Иванов също е на мнение, че "това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените".
Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.
Изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация каза, че причината някой да иска да инвестира в България, е конкурентната ни данъчна система. Но ако я влошим, това ще доведе до отлив както на чужди, така и на български инвестиции.
