ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"ДПС - Ново начало" с контрапротест на 9 декември
"Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата.
Нека всички заедно да кажем:
НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата!
ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати!
НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!
Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг.
Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос!
Денят е вторник, 9 декември, 18 часа.
А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат от "ДПС - Начало".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
12:28 / 07.12.2025
Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"
12:29 / 07.12.2025
Почина един от най-богатите българи
11:40 / 07.12.2025
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-п...
12:29 / 07.12.2025
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2...
11:02 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS