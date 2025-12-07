ИЗПРАТИ НОВИНА
"ДПС - Ново начало" с контрапротест на 9 декември
Автор: Георги Кирилов 16:03
©
"ДПС - Ново начало" организират митинг в защита на стабилността в България. Това става ясно от официално прессъобщение.

"Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата.

Нека всички заедно да кажем:

НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата!

ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати!

НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!

Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг.

Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос!

Денят е вторник, 9 декември, 18 часа.

А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат от "ДПС - Начало".


0
 
 
Иде нов 23 септември. За тези които не знаят какво се е случило тогава, да погледнат уикипедията. Най-кървавият опит за преврат извършен от комунистите у нас. Днес ролите изглеждат разменени и границите между добро и лошо са размити, но кръв за проливане има….
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

