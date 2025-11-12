Д-р Иванов: Има сирена по 25 лв./кг, които не са истински

© Според земеделското министерство близо 9500 тона фалшиво сирене е продадено у нас.



"Причината е проста - за да е по-евтино и печалбата да е по-голяма. Има мандри, които не ползват мляко", коментира д-р Сергей Иванов от Активни потребители в предаването "България сутрин".



Той отбеляза, че преди 10 години е имало отделни витрини за имитиращи продукти, но е установено, че оттам не се купува и са започнали "да ги пласират главно през търговия на едро".



По думите му имитациите отиват за хотели, училища, детски градини.



"Все още има нелегална продажба на немаркирани като имитиращи продукти", алармира Иванов.



"Повече от две години в Европейския съюз (ЕС) производството на храни с хидрогенирани индустриални мазнини е забранено. БАБХ и министърът на земеделието си правят оглушки и ще "спечелим" наказателна процедура. Заради двайсетина производители на ментета България рискува санкции", добави той.



Иванов подчерта, че официално се продава нещо, което ни трови.



По думите му евтиното сирене от 10 лв./кг със сигурност не е истинско, но има и сирена по 25 лв./кг, които също не са.



Той е на мнение, че липсва контрол и никой не проследява рисковете по хранителната верига. Според Иванов водещата измама е водното съдържание.