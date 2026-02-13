Цветан Цветанов за Plovdiv24.bg: Не трябва да се изключва версията шестимата да са били убити

© Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи в периода 27 юли 2009 – 13 март 2013 г.



- Г-н Цветанов, запознат ли сте със случая "Петрохан“ и "връх Околчица“?



- Това, което излиза в публичното пространство през медиите и брифингите, които бяха дадени от държавните институции – това е, с което съм се запознал, както и всички останали граждани.



- Какво ви направи впечатление?



- Първо ми направи впечатление, че в такъв тежък криминален случай, в който имаме 6 жертви, министърът на вътрешните работи и главният секретар – висшата професионална фигура в Министерството на вътрешните работи, не са дали нито едно обяснение или да са участвали съвместно в брифинг с други представители на институциите, което е недопустимо, защото води до възможни интерпретации и ние виждаме, че случаят вместо да се изясни и да може да бъде успокоено обществото с тези пресконференции, които бяха дадени от прокуратура, от Министерство на вътрешните работи, ние виждаме, че излизат все нови и нови допълнителни факти и обстоятелства около дейността на това НПО, което показва че държавата и държавните институции абсолютно са игнорирали, не са работили по постъпилите сигнали и липсва всякаква възможна координация на взаимодействие между съответните институции.



За всички стана ясно, че имаме едно 15-годишно момче, което не е посещавало учебните си занятия. Няма абсолютно никакъв сигнал, който да е постъпил, да може Министерство на образованието със своите компетентни контролни органи да информират Министерството на вътрешните работи и да се предположи, че това дете се намира в риск, като не посещава учебното заведение и отсъства.



Също така буди недоумение сигналите, които са постъпвали от 2022-ра година и на по-късен етап, когато те са били също неглижирани. Доколкото разбрахме, само преди няколко месеца е била прекратена и проверката от прокуратурата като несъбирането на достатъчно доказателства за осъществяване на някаква незаконна дейност.



Всичко това води до много тежки последствия както за институциите, така също и за близките на жертвите, защото версиите, които се изведоха и това, което стана като основна версия – за извеждането напред за педофилия, за хомосексуализъм - аз смятам, че очернянето на жертвите не помага на разследването и би могло да ни отклони от съществени версии, които могат да бъдат разглеждани наравно с тази водеща версия, която беше извадена от разследващите.



Смятам, че трябва да търсим причината във времето назад – ако институциите работеха адекватно, ако използваха целия този наличен инструментариум, с който разполагат, да можем да предотвратим тези убийства, които станаха на територията на страната и създадоха много тежка конфронтация, а и политическа криза, която се увеличава с този случай.



- Извън това, което изброихте, има ли нещо друго, което ви безпокои в този случай?



- Безпокои ме начинът, по който бяха направени изслушвания на представители от Министерство на вътрешните работи и на ДАНС. В техните отговори не се дадоха посока или спокойствие, което да бъде на първо място при депутатите, защото знаем, че в някои от случаите има и закрити заседания, в които се споделя класифицирана информация.



Впоследствие започна повече политически спектакъл, а не да се търсят възможните варианти, подпомагане и излизане от тази ситуация, за да може разследващите да свършат своята работа. Политиците да се оберат малко в политическото говорене, защото то не помага и не допринася за обективното разследване, което трябва обществото да получи.



- В тази връзка, според вас, правилни ли са били действията на разследващите органи?



- За всички е ясно, че разследващите органи имат сериозни пропуски, защото, първо, информацията, която беше споделена след тройното самоубийство, както беше изведено като версия, нямаше неща, които да водят до една обективност, а имаше посоки, с които да се търси политическият отзвук и дискредитиране на политическия опоненти, свързвайки ги с тази група, която я водим че има религиозна насоченост, тибетски будизъм и т.н.



За мен по-важното е, че след като имахме тройното убийство и след като започна издирването на кемпера, си задаваме въпроса защо когато разследващите казаха, че са имали индикация на старлинк-системата за комуникация, не са осъществили необходимото с вдигането на един дрон и тази територия да бъде проверена. Смятам, че тогава можеше да бъде установен автомобилът и по този начин да може действително да се предотврати поне второто тройно убийство, където водещата версия е двойно самоубийство и убийство. Което показва, че действително органите не си свършиха максимално добре своята работа, за да могат поне да предотвратят тройната смърт на втората група.



- Смятате ли, че е нормално да се изнасят в публичното пространство толкова подробности за личния живот на починалите, колкото всички чухме и прочетохме, при активно разследване?



- Не, разбира се. Категорично не, защото това води до подвеждане на обществото с извеждането и даването на приоритетна версия. Все пак не трябва да се изключва възможността и да има убийство на тези шест човека. Това са възможности, които могат да бъдат реализирани от разследващите, когато се направи пълно, всеобхватно процесуално действие. Към настоящия момент аз не знам дали всички експертизи са налични. На нас ни бяха представени частични записи от видеонаблюдението, но нека имаме предвид, че там е имало сериозна дронова система, в която може действително да има информация и видеозаписи, които да са провокирали да се стигне до този фатален край. Разследващите трябва да дадат отговор дали има нещо съществено в тази информация, ако има налична в процесуално-следствените действия, които са предприели на място.



- На втората пресконференция (б.а. - на разследващите) ни обещаха, че всичко, което е възможно, ще бъде съобщено на обществеността. Вие очаквате ли това да се случи?



- Смятам, че случаят се заплита все повече и повече. Може би няма да разберем самия мотив за всичко това, което се случи, защото разследващите ни представиха друг сюджет, без да има обективност в доказателствата, за да може да изведеш една, втора, трета или колкото е възможно версии. От тази гледна точка смятам, че ще бъдем отново в очакване, но предполагам, че няма да се случи нищо различно от това, което ни сервираха до настоящия момент.



Тук мога да кажа, че във времето, когато бях министър на вътрешните работи, имаше изключително огромен дефицит на доверие в системата на МВР. Нека да припомня частично за отвличанията, за поръчковите убийства – когато сме вървели към съответните разследвания, сме информирали обществото със достатъчният контролиран обем информация, която да не попречи на разследването, но да не извежда в една или в друга посока версии, които могат действително да заблуждават обществото. Смятам, че не е редно това да го правят институциите.



Когато бяха отвличанията (б.а. - 18 до момента, в който Цветанов поема поста, а 19-то става в първия месец, когато е министър на вътрешните работи), имаше голям интерес от журналистите и медиите, ние давахме информация на обществото, но тя в никакъв случай да не попречи за разследването, неутрализирането и задържането на групата. Когато започнахме да разследваме групата по отвличанията "Наглите“, когато реализирахме групата, когато жертвите и близките на жертвите видяха кои са лицата, се оказа, че те са постъпвали като информации в съответните структури на Министерството на вътрешните работи, но никой не ги е анализирал, никой не ги е взимал насериозно и всъщност за това 2 години и половина Министерството на вътрешните работи не беше във възможност да разкрие тази престъпна група.



Затова казвам, че тези сигнали, които са постъпвали в рамките на 2-3 години назад във времето, когато се е учредявало и се е създавало това НПО, структурите на държавата е трябвало да реагират адекватно, да направят съответните проверки и действително всеки един сигнал да бъде взет предвид и да бъде сериозно анализиран. Видяхме, че бабата и дядото са подали сигнал, майката помолила родителите си да оттеглят този сигнал. Вторият път, когато бабата и дядото подават сигнал, казват, че тази информация не трябва да бъде споделяна на тези, които трябва да бъдат проверени. Това означава, че системата има сериозен теч и това е основният проблем във всяко едно разследване на всяко едно тежко престъпление, защото това ограничава възможността да има пълнота и бързина в разследването с всичките възможни доказателства, които могат да бъдат събрани.



- Да, вече чухме, че в едно от интервютата на едно от засегнатите лица, че е имало теч на информация към ръководителя на НПО-то. Вие самият имате ли своя версия за този тежък случай? Страшно много конспиративни теории се развиват в публичното пространство.



- Имам някакви възможни версии, но смятам, че ще бъде несериозно да ги обявя публично. Все пак както аз, така и вие, а и всички читатели, не разполагаме с фактите и доказателствата, които са събрани към настоящия момент, за да можем действително да обективираме една такава версия, която да може да бъде споделена публично.



Пак казвам – аз не съм много оптимист, наблюдавайки цялото това действие – от създаването на НПО-то, от разрешението за ползването на тази хижа, за ползването на тези дейности, които те са осъществявали, предоставянето на оръжие и разрешенията, които са дадени, сигналите, които са постъпили и не са обработвани. В момента тази информация, която се дава, има повече политически оттенък, отколкото да има някаква обективност в разследването с доказателствата, които събират съответните компетентни органи. Точно за това смятам, че в момента институциите в България са длъжници на обществото, а доверието в институциите се гради от добре свършената работа и когато обществото оценява тази работа по възможно най-добрия начин.



- Оставаме с очаквания институциите да си свършат работата. Благодаря за интервюто.