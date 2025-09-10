Cпециализирана полицейска операция се провежда на пътя Пловдив-Пазарджик

© Днес на територията, обслужвана от ОДМВР-Пазарджик, се провежда поредната планирана специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол“. Действията се реализират в района на пътя Пазарджик–Пловдив, при разклона за село Говедаре.



В акцията участват автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, както и представители на Агенция "Митници“, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, Агенция "Пътна инфраструктура“, Областна дирекция "Инспекция по труда“ и БГ ТОЛ.



Проверки се извършват на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на превозните средства. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове, а останалите контролни органи извършват проверки в рамките на своите компетенции.



