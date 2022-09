Cooolbox представя coool.tv - приложение за интерактивна телевизия

© Телекомуникационният оператор Cooolbox стартира предлагането на най-новата си услуга - приложение за интерактивна телевизия coool.tv - в началото на 2022 година. През изминалите месеци разработчиците на приложението полагат усилия за подобряването и надграждането на функционалностите и интерфейса, за да предоставят възможно най-доброто потребителско преживяване на клиентите си.



Coool.tv е смарт приложение съвместимо с всички устройства с операционни системи Android TV/ Google TV, Amazon Fire TV, Apple TV, а съвсем от скоро е достъпно и за всички потребители на Samsung и LG за моделите след 2018 г.



Услугата се предлага единствено като допълнение към гигабитова интернет връзка за дома cooolNet. Абонаментната такса е в размер на 19,90 лв. с включен ДДС, a активацията се осъществява през клиентския портал My Cooolbox по всяко време на денонощието без нужда от посещение на адрес.



Най-популярните телевизионни програми могат да се връщат до 7 дни назад и потребителите да гледат любимите си предавания на запис без да се притесняват, че са изпуснали излъчването на живо. Богатото разнообразие на HD и 4К програми дава възможност на зрителите да се насладят на предпочитаните предавания с невероятно качество и красива картина. Coool.tv предлага допълнителни пакети със спортни канали - Диема Екстра и Макс Спорт Плюс. Услугата дава възможност да се гледа едновременно на до 5 устройства на адреса на предоставяне на основната услуга cooolNet.



Телевизионното изживяване е направено още по-приятно за потребителите, като от Cooolbox създават допълнителен портал за управление www.coool.tv. През него могат да се добавят устройства, да се създадат отделни профили, в които може да се прибавят, премахват и подреждат програми по лично предпочитание. Единственото, което е необходимо, за да влязат потребителите в управлението на coool.tv услугата си, е регистрация в клиентския портал My Cooolbox.



За компанията Cooolbox:



Cooolbox е българска високотехнологична телекомуникационна компания, която оперира в градовете София, Пловдив и Велико Търново. Наследник е на ITD Network - един от първите и най-големи доставчици на международен интернет в страната, с повече от 20 години опит в разработването на интегрирани телекомуникационни решения.



Компанията разполага с Fiber To The Home (FTTH) мрежа за пренос на данни от последно поколение, която е 100% оптична и е изградена по технологията Active Optical Network (AON). Услугите, които предлага, включват гигабитов оптичен интернет, интерактивна телевизия, IP телефония и градска оптична свързаност. Те са предназначени за домашни, бизнес клиенти и оператори. В градовете, в които оперира, Cooolbox разчита на собствена инфраструктура.



https://www.cooolbox.bg/