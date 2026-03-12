ЗАРЕЖДАНЕ...
Цончо Ганев: Вдигане на санкциите срещу Русия, защото положението е много сериозно
Коментарът му идва на фона на евентуално задаващата се криза с цените на горивата като от ''Възраждане'' поискаха три превантивни мерки - правителството да иницииране прекратяване на санкциите срещу Русия, налагане на таван на цените на горивата и започване на разговори за бюджета.
Депутатът представи информация, с която разполага от Министерството на финансите за финансовото състояние на държавата:
''Ние предупреждавахме, че влизането ни в еврозоната с фалшиви данни ще доведе до тежки икономически последици и това каза и сегашният финансов министър - държавата в общи линии има пари до лятото. Оттам нататък финансовият министър заяви следното: или вдигаме ДДС, което автоматично води до увеличаване на цените на абсолютно всичко или започва едно голямо рязане на разходи в държавата", каза той.
