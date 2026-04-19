Вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова коментира появата на нов подвариант на COVID-19 в интервю за Plovdiv24.bg. Вариантът получи името "Цикада" и привлече вниманието на учените заради значителния брой мутации, които натрупа.

Откъде дойде "Цикада" и защо го нарекоха така

Новият вариант е открит в края на 2024 г. в Южна Африка и произлезе от линията BA.3 на Омикрон - подвариант, който никога не се разпространи широко и изчезна от научния дневен ред. "BA.3 не успя да се изяви и изведнъж изчезна", обясни проф. Александрова. Именно от тази "заспала" линия се появи "Цикада" - вариант, наречен на насекомото, което прекарва дълги години скрито в земята, преди да излезе отново на повърхността.

Вирусологът подчерта, че новият вариант натрупа над 50 мутации в шиповия протеин - ключовата структура, чрез която вирусът се свързва с клетките - и над 70 мутации спрямо оригиналния SARS-CoV-2, открит в Ухан.

Бяга от имунитета, но не е по-опасен

Въпреки значителния брой мутации, проф. Александрова категорично заяви, че към момента няма данни "Цикада" да предизвиква по-тежка клинична картина. "За момента няма никакви данни той да протича по-тежко", каза тя.

Множеството мутации, според вирусолога, помогнаха на варианта да избягва по-ефективно имунния отговор. Учените допускат, че натрупването на тези промени става по време на продължителна инфекция при човек с отслабена имунна система - среда, в която вирусът съжителства дълго с имунните клетки и "избира" мутациите, които му дават предимство.

Морбили - паралелен пример за вирусна агресия

В разговора проф. Александрова направи и паралел с морбили, като го описа като вирус с особено тежко въздействие върху имунната система. За разлика от COVID-19, морбили атакува директно клетките на имунитета и предизвика т.нар. имунна амнезия - процес, при който организмът "забравя" антителата, изградени срещу предишни инфекции.

"Децата, преминали през морбили, изпадат в имунологична супресия, която ги прави уязвими за една, две, а според някои автори - и три години", предупреди тя.

Вирусите не спряха да се развиват

В заключение проф. Александрова обобщи по-широкия смисъл на появата на "Цикада". Вариантът се крие в сянка с години и се върна с напълно различен "облик" - и това изпрати важен сигнал към научната общност. "Специалистите не бива да изпускаме развитието на Омикрон", подчерта тя.

Вирусологът напомни, че еволюцията на патогените е непрекъснат процес, и призова за постоянно наблюдение - не само върху SARS-CoV-2, но и върху всички инфекциозни агенти. "Вирусите не спират да се развиват, да се променят и да ни изненадват", каза тя.