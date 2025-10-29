ИЗПРАТИ НОВИНА
Ангел Кунчев: Към момента в страната главно се разпространява COVID-19 
Автор: ИА Фокус 19:01
© NOVA NEWS
Експертът обясни защо е нужно ваксината срещу варицела да бъде част от имунизационния календар

Към момента в страната главно се разпространява COVID-19 – около 35% от всички положителни проби. Около 15% са риновируси. Наборът от респираторни вируси е голям. Заболяемостта към момента е точно като миналата година. Рисковите групи са хората в напреднала възраст и с хронични заболявания, както и малките деца. Това каза главният здравен държавен инспектор Ангел Кунчев в ефира на NOVA NEWS.

Грип

Кунчев обясни, че години наред СЗО препоръчваше 4-валентните ваксини, за да покрият повече възможности за зараза. Но през последните две години един от щамовете не се разпространява, затова ваксините са 4-валентни.

До момента има 3 положителни проби на грип, затова е рано да се каже кой щам ще бъде водещ.

Противогрипните ваксини при децата

Кунчев обясни, че от гледна точка на създаване на имунитет няма значение коя ваксина ще се използва – инжекционна или назална.

Той посочи още, че вносът на назалната ваксина очевидно не е достатъчен.

Кога трябва да се ваксинираме

Имунизация може да се извърши и през декември, но се препоръчва това да се случи през октомври или ноември. Целта - да има три седмици за изграждането на нужния имунитет.

Ефективността на противогрипната ваксина

"Грипната ваксина не е от най-добрите. Тя е с ефективност от 60 до 80%. Но е единственото средство да се противопоставим на вируса. Грипният вирус е много изменчив и затова индустрията догонва тези промени. Това е причината ефективността да не е от най-добрите", обясни още Кунчев".

Противовирусни препарати

"Употребата на противовирусни препарати превантивно може да се използват само, ако сте в рискова група. Защото няма как да знаете кога ще се срещнете с вируса. По-ефективно е да започнем противовирусна терапия в първите 24 часа от контакта. След 48-ия час ефектът намалява", обясни той.

Ваксината срещу варицела

Ваксината срещу варицела трябва да влезе в календара, тъй като особено в големите градове процентът на заразяване с вируса е доста сериозен, смята Кунчев.

Много родители не успяваха да намерят ваксината, търсеха я в чужбина, допълни той.

Кунчев каза, че експертите препоръчват следната схема на имунизация – първата доза да се приложи между 12-ия и 15-ия месец, втората доза – на 4-ата година на детето.

И допълни, че с тази имунизация се предпазваме и от херпес зостер.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

