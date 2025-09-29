Черно начало на седмицата!

© Двама души са загинали при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България".



Според свидетели автомобилът им се е ударил в стълб. На мястото на инцидента са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на пожарната, съобщи БГНЕС.