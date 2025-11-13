ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Челен удар затвори път в Смолянско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:52Коментари (0)978
©
Илюстративна снимка
Заради катастрофа движението по път II-86 от Рожен към Смолян в село Бостина е затруднено. Сигнал за пътния инцидент е подаден в 7:35 часа, каза Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР.

Ударили са се челно два леки автомобила. Стоилова посочи, че е пострадала жена, пътуваща в единия автомобил, на която ѝ е оказана на място медицинска помощ.

Пред БТА единият шофьор каза, че ударът е станал при изпреварване на камион.

Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху закона за "Лукой...
11:20 / 13.11.2025
Някои от днешните професии ще изчезнат и ще се появят нови, прекв...
10:56 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
10:44 / 13.11.2025
Светослав Бенчев: Има достатъчно гориво
10:44 / 13.11.2025
Възможен е прилив на фалшиви банкноти след приемането на еврото, ...
10:17 / 13.11.2025
Митрофанова: Oколо 6 хиляди души в България не получават пенсии о...
09:43 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: