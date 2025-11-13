ЗАРЕЖДАНЕ...
|Челен удар затвори път в Смолянско
Ударили са се челно два леки автомобила. Стоилова посочи, че е пострадала жена, пътуваща в единия автомобил, на която ѝ е оказана на място медицинска помощ.
Пред БТА единият шофьор каза, че ударът е станал при изпреварване на камион.
Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента.
