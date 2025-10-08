ИЗПРАТИ НОВИНА
Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради въвеждането на еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02
©
От 31 декември 2025 г. вендинг машините в страната ще работят за последен път с левове, а от 1 януари 2026 г. плащанията ще се извършват в евро. Преходът се очаква да доведе до временни затруднения за потребителите, предупреди Христомир Христов, директор на вендинг отдела в "Европейски кафе експерти“.

"По закон цените при валутирането трябва да бъдат в полза на клиента. Ако напитката струва 1 лев, тя не трябва да стане 51 цента, а 50 цента. Самите монетни механизми обаче не могат да работят с монети от 1 и 2 цента“, поясни Христов пред БНР.

Той подчерта, че евентуално увеличение на цените след 1 януари няма да е свързано с въвеждането на еврото, а ще бъде резултат от повишени доставни цени.

Сред основните предизвикателства пред собствениците на вендинг автомати са двойното обозначение на цените в лева и евро, както и препрограмирането на разплащателните устройства. Най-трудни за подмяна се очаква да бъдат банкнотните валидатори и монетните механизми.

Организацията, която Христов ръководи, управлява 280 автомата в цялата страна.

"Най-вероятно ще се наложи тези автомати временно да не работят, докато техниците извършат необходимите настройки“, коментира той.

По-новите фискални устройства, закупени през последните години, ще се нуждаят единствено от препрограмиране, докато по-старите модели ще изискват по-сериозни инвестиции и техническа намеса.


