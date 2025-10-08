ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради въвеждането на еврото
"По закон цените при валутирането трябва да бъдат в полза на клиента. Ако напитката струва 1 лев, тя не трябва да стане 51 цента, а 50 цента. Самите монетни механизми обаче не могат да работят с монети от 1 и 2 цента“, поясни Христов пред БНР.
Той подчерта, че евентуално увеличение на цените след 1 януари няма да е свързано с въвеждането на еврото, а ще бъде резултат от повишени доставни цени.
Сред основните предизвикателства пред собствениците на вендинг автомати са двойното обозначение на цените в лева и евро, както и препрограмирането на разплащателните устройства. Най-трудни за подмяна се очаква да бъдат банкнотните валидатори и монетните механизми.
Организацията, която Христов ръководи, управлява 280 автомата в цялата страна.
"Най-вероятно ще се наложи тези автомати временно да не работят, докато техниците извършат необходимите настройки“, коментира той.
По-новите фискални устройства, закупени през последните години, ще се нуждаят единствено от препрограмиране, докато по-старите модели ще изискват по-сериозни инвестиции и техническа намеса.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Децата до 15 години са 900 000, а възрастните над 65 г. са 1,5 ми...
10:03 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Край на дъждовете и студа
09:23 / 08.10.2025
България е лидер в региона на Централна и Източна Европа по ръст ...
09:15 / 08.10.2025
Истината за пътя на Вълчо и Маринка Арабаджиеви от месокомбината ...
09:05 / 08.10.2025
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, н...
08:55 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS