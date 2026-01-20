ЗАРЕЖДАНЕ...
|Част от кафемашините продължавали да работят само с левове заради липса на евромонети и технически ограничения
В рамките на процеса по подготовка за въвеждането на еврото Българската вендинг асоциация проведе работна среща с председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Срещата се е състояла в конструктивен дух и е потвърдила наличието на ефективно взаимодействие между вендинг бранша и контролните органи. По време на разговорите са били обсъдени както постъпилите потребителски сигнали и жалби, така и обективните затруднения, пред които е изправен секторът в първите дни на валутния преход, както и възможните практически решения за тяхното преодоляване.
От асоциацията подчертават, че част от вендинг автоматите продължават временно да работят с левове по причини, независещи от волята на операторите. Сред основните фактори са липсата на достатъчно количество евромонети за първоначално захранване на автоматите, както и техническата невъзможност за едновременно превалутиране на всички касови и монетни механизми. Настройката и адаптацията на един вендинг автомат за работа с евро отнема минимум два часа, а в страната функционират десетки хиляди подобни устройства.
Въпреки тези обективни ограничения вендинг браншът полага максимални усилия за спазване на всички нормативни изисквания. Операторите са ангажирали допълнителен персонал и работят в пълен капацитет всеки ден, с цел преодоляване на предизвикателствата в изключително кратки срокове и с минимално неудобство за потребителите.
Българската вендинг асоциация заявява своята последователна подкрепа за стратегическата цел на Република България за присъединяване към еврозоната и въвеждането на еврото като официална валута. Според бранша този процес е естествена и логична стъпка в икономическата интеграция на страната.
В същото време от асоциацията обръщат внимание, че за вендинг сектора въвеждането на еврото не представлява единствено ценова промяна. Като индустрия, базирана на автоматизирани системи за продажба и обслужваща ежедневно стотици хиляди потребители, секторът е изправен пред значителни технически, организационни и финансови адаптации.
Преоборудването и настройката на вендинг автоматите за работа с евро – включително монетници, банкнотни четци, софтуер и фискални устройства – изискват съществени инвестиции. Те засягат пряко както големите оператори, така и малките и средните предприятия в бранша, като за много от тях процесът е свързан не само с финансови разходи, но и с реални технологични ограничения.
Особено чувствителен за вендинг индустрията остава и въпросът за кратките срокове за адаптация. Секторът оперира в среда на висока ценова чувствителност сред потребителите, поради което всяко рязко или непланирано натоварване може да доведе до сериозни икономически последици.
От Българската вендинг асоциация изразяват убеждението си, че успешното въвеждане на еврото изисква активен, последователен и професионален диалог между държавните институции и засегнатите икономически сектори. Браншовата организация заявява готовност да участва конструктивно в този процес, като предоставя експертна информация и конкретни предложения, основани на реалната практика в сектора.
Според асоциацията, при добро планиране и съобразяване със специфичните особености на вендинг индустрията, преходът към еврото може да бъде осъществен по начин, който минимизира рисковете както за бизнеса, така и за потребителите, и допринася за устойчивото развитие на сектора.
В заключение Българската вендинг асоциация изразява благодарност към Комисията за защита на потребителите за професионалния и конструктивен диалог и заявява надежда, че подобно ефективно сътрудничество ще бъде продължено и с останалите държавни институции и контролни органи.
