ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Часове отнема преминаването на границата с Турция
"Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от така наречената категория - гастарбайтери, пътуващи от Република Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция" сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси", обясни пред Нова Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП "Капитан Андреево".
По думите му работят всички трасета – 9 плюс 1 за автобуси.
"Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час", обясни Куртов.
Целият този трафик се отправя към "Калотина", където задръстванията изглеждат по същия начин.
Очаква се пикът да е другата седмица.
Миналата седмица пък има случай и на задържани мигранти в товарен автомобил.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 699
|предишна страница [ 1/117 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очевидец за екшъна край морето: Отвориха багажника и мигрантите п...
08:58 / 24.08.2025
Част от учениците се явяват на поправителен утре
09:14 / 24.08.2025
Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голям...
08:36 / 24.08.2025
Рибар улови 21-килограмов шаран
08:25 / 24.08.2025
Тревожни данни от МВР за употребата на кокаин сред младите българ...
08:22 / 24.08.2025
Смъртоносно забавление на морето, властите безсилни
22:36 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS