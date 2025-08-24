ИЗПРАТИ НОВИНА
Часове отнема преминаването на границата с Турция
Автор: ИА Фокус 09:36
© NOVA
Часове отнема преминаването на границата с Турция. В края на лятото трафикът е в посока към Западна Европа.

"Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от така наречената категория - гастарбайтери, пътуващи от Република Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция" сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси", обясни пред Нова Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП "Капитан Андреево".

По думите му работят всички трасета – 9 плюс 1 за автобуси.

"Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час", обясни Куртов. 

Целият този трафик се отправя към "Калотина", където задръстванията изглеждат по същия начин.

Очаква се пикът да е другата седмица.

Миналата седмица пък има случай и на задържани мигранти в товарен автомобил.


